- Resulayn'a Askeri Takviye

- Resulayn'a Askeri Takviye

- Resulayn'a askeri takviyeRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.

27.10.2019 00:47
- Resulayn'a Askeri Takviye

- Resulayn'a askeri takviye

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.

Kaynak: İHA

VİDEO: - Resulayn'a Askeri Takviye
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