- Resulayn'a Askeri Takviye
- Resulayn'a askeri takviyeRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.
- Resulayn'a askeri takviye
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
VİDEO: - Resulayn'a Askeri Takviye