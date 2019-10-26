Resulayn'a askeri takviye
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
(İHA)
VİDEO: Resulayn'a askeri takviye