Resulayn'a askeri takviye

Resulayn'a askeri takviye

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.

26.10.2019 17:40

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Resulayn'a askeri takviye
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