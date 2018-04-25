Restore Edilen Tarihi Konakta Oka Ofisi Açıldı

Tokat'ta, restore edilen İspirzade Konağına taşınan OKA Yatırım Destek Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Tokat'ın kültürel ve anıtsal yapılarını içine alan '900 Adımda 900 Yıl' güzergahı üzerinde 'Geleneksel Tokat Evlerinden' oluşan dokusuyla öne çıkan Halit Sokak ile Kuyumcular Çarşısı'nı kesen sokakta yer alan İspirzade Konağına taşınan OKA Yatırım Destek Ofisi'nin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Açılış sonrasında açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Özel İdaresi tarafından satın alınan konağın restore edilerek OKA'ya tahsisinin yapılmak suretiyle restorasyonun gerçekleştirilmiş olduğunu söyledi. Restorasyonun tamamlanmasının ardından OKA destek ofisini tarihi binaya taşıdıklarını belirten Vali Toraman, "Bu tarihi mekanda OKA çalışanları yatırımcılarımıza Tokat'ımıza hizmet vermeye gayret gösterecekler. Tokat'ımızı bir değerini daha gün yüzüne çıkartmış oldu. İnşallah bundan sonra da bu ve buna benzer projelerle Tokat'ımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz" dedi.

Açılışın ardından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı, OKA Dönem Başkanı Vali Dr. Ömer Toraman'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler katıldı. - TOKAT