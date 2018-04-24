Restore Edilen Şerefiye Sarnıcı Açıldı

Restore Edilen Şerefiye Sarnıcı Açıldı

- Açılıştan detaylar İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Uysal ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmaları Açılışın yapılması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı'nın açılışı gerçekleştirildi.

- Açılıştan detaylar
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Uysal ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmaları
Açılışın yapılması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et