Restore Edilen Şerefiye Sarnıcı Açıldı
- Açılıştan detaylar İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Uysal ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmaları Açılışın yapılması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı'nın açılışı gerçekleştirildi.
- Açılıştan detaylar
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Uysal ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmaları
Açılışın yapılması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı'nın açılışı gerçekleştirildi.