Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor
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Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor

21.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:38
Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor

Kütahya'nın simgelerinden olan tarihi Ulu Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cuma günü ibadete açılacağı bildirildi.

Kütahya'nın simgelerinden olan tarihi Ulu Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cuma günü ibadete açılacağı bildirildi.

639 yıllık tarihi Ulu Cami, yaklaşık iki ay süren restorasyonun ardından Cuma Günü ibadete açılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen tadilat ile caminin kubbe kurşunu, taban döşemesi tamamen değişirken, cami tabanı onarıldı. Tarihi cami yenilenen halısıyla güzel bir görünüme kavuştu.

Yetkililer, Ulu Cami'nin dışındaki onarımların devam edeceğini, bu arada yapının dışarıdan su almaması, taş erimelerinden korunması, yağmur ve kar sularından etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler. - KÜTAHYA

Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor
Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor
Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor
Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor
Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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