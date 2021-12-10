Restore edilen cami hizmete açıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hasar gören Yeşilyurt Camisi onarılarak ibadete açıldı.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, caminin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Develi Kaymakamı Sinan Aslan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle onarılan cami, ibadete açıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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