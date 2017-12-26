Restore Edilen 'Atatürk Evi' 18 Mart'ta Ziyarete Açılacak

ÇANAKKALE Kara Savaşları sırasında 'Yarbay' rütbesiyle Anafartalar Grup Komutanlığı yapan Ulu Önder Atatürk'ün 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı köyündeki 'Atatürk Evi Müzesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun olarak yenilenen Atatürk Evi'ni 18 Mart törenlerinde ziyarete açacaklarını söyledi.



Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan ev, 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e tahsis edilmiş ve 19-25 Nisan tarihleri arasında karargah olarak kullanılmıştı. 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilen 'Atatürk Evi', zaman içerisinde doğa koşulları nedeniyle yıprandı. Ziyaretçiler açısından tehlike oluşturmaya başlayan müze, restore edilmek üzere 2 yıl önce ziyarete kapatıldı. Geçen 1 Şubat'ta da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca restorasyon çalışmaları başlatıldı.



Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan İsmail Kaşdemir, Atatürk Evi'nin zamana, coğrafi şartlara, doğa koşullarına bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayıp, kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Başkanlıkça alınan karar doğrultusunda Türkiye ve Çanakkale için büyük öneme sahip Atatürk'ün, savaşı idare ettiği karargah binasını restore ederek tekrar hizmete açmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kaşdemir şöyle konuştu:



"Projelerimiz, kurul onayı alındıktan sonra tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak yapılıyor. Bu işe hassasiyet göstererek, asla ve asla özgün ve doğal yapısını bozmadan, aslına en uygun şekilde çalışmaları bitirip, Atatürk Evi Müzesi'ni Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yılı törenleninin yapılacağı18 Mart tarihinde ziyarete açmak istiyoruz. Alan Başkanlığı'nın envanterinde bulunan Atatürk'e ait şahsi eşyalar, savaşta kullanılan eşyalar, Çanakkale Savaşları'ndaki eşyalar ve savaş malzemeleri Atatürk Evi'nde sergilenecek. Herkes müsterih olsun, gönlü ferah olsun. Özgün olmayan, doğal dokuya uymayan hiçbir şey burada yapılmamakta. Burası bittiği zaman içi boş bir ev değil, içi dolu müze, gelenlerin Çanakkale Savaşları ve Atatürk hakkında önemli figürleri, malzemeleri görebileceği, teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek."



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli yüksek mimar restorasyon uzmanı Birsen İncel ve yüklenici firmada görevli inşaat mühendisi Uğur Can Yavuz, basın mensuplarına Atatürk Evi'ni gezdirerek, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında teknik bilgi verdi.



- Çanakkale