Restore edilecek Çarşı Camii'nde son namaz kılındı
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Restore edilecek Çarşı Camii'nde son namaz kılındı

25.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:18
Restore edilecek Çarşı Camii'nde son namaz kılındı

Adıyaman'da 1557 tarihinde yapılan tarihi Çarşı Camii'nde yapılacak restorasyon öncesinde son namaz kılındı.

Adıyaman'da 1557 tarihinde yapılan tarihi Çarşı Camii'nde yapılacak restorasyon öncesinde son namaz kılındı.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesinin destekleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Çarşı Camii'nde restorasyon çalışmaları başlayacak. Camide son olarak Cuma Namazı kılınarak ibadete kapatıldı.

Oturakçı Pazarı içinde yer alan ve 1557 yılında Hacı Abdulgani tarafından yapılan caminin 1640 yılında ise Hacı Mehmet b.Seyfeddin Rızaullah tarafından onarıldığı biliniyor.

Eskiden düz ahşap örtülü iken, mevcut yapı dört payenin taşıdığı ahşap merkezi kubbe ile onun etrafında düz ahşap tavanla kapatılmış durumdadır. Dikdörtgen planlı caminin payandalarla desteklenen duvarları kesme taştan yapılmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan caminin restorasyonunun 730 gün süreceği öğrenildi. Restorasyonu yapılacak caminin ön kısmında bulunan Hacı Abdulgani Baba türbesinin de korunarak restore edileceği, minaresinin yenileneceği ifade edildi.

Son Cuma Namazında Cami İmam Hatibi Emin Çil, cemaatten helallik dilerek, restorasyonun hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

Restore edilecek Çarşı Camii'nde son namaz kılındı
Restore edilecek Çarşı Camii'nde son namaz kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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