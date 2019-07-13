Restorasyonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bölgenin dışında oluşturulan platform sayesinde, isteyenler eseri ziyaret edebiliyor.

Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228- 1229 yıllarında yaptırılan ve 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihi yapının restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Titiz bir çalışma gerçekleştirilen eserin iç kısmı ibadet ve ziyarete kapatıldı. Ancak, eserin dış kısmında oluşturulan platform sayesinde, isteyen yerli ve yabancı turistler, cennet kapısı, taç kapı ve batı kapısındaki Selçuklu motiflerini görebiliyor. Çalışmaların en geç 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce yaptığı ilçe kaymakamlığı ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevleri nedeniyle Divriği Ulu Camiyle ilgili süreci çok iyi bildiğini belirterek, "Divriği ilçesine tayinim çıktığında kendimi çok şanslı hissetmiştim. Rabbim bana Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'na hizmet etmeyi nasip eyledi. Ecdadımız bize bu eserleri miras bıraktı, bizim sorumluluğumuz ise onlara sahip çıkıp koruyabilmek" şeklinde konuştu.

Çalışmalara rağmen eserlere yoğun ilgi gösterildiğini belirten Vali Ayhan, "Şu an çalışmalarımız planlanana uygun şekilde devam ediyor. Restorasyon çalışmalarına rağmen çok fazla ziyaretçi geliyor. Biliyorsunuz Doğu Ekspresi hem Sivas'ta hem de Divriği'de mola veriyor. Böylece trenden gelen ziyaretçilerimiz de oluyor. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası benim özel olarak takip ettiğim bir eserdir. Çok hassas ve incelikli bir iş olduğundan dolayı bilim kurullarının yol haritası ve yönlendirmesiyle, belki biraz yavaş gibi görünse de çok güzel bir iş çıkıyor. Restorasyonu yapan firma da nitelikli bir firma. Maalesef geçmişte restorasyonlar konusunda Sivas'ta iyi bir sınav verilemedi. Ama Divriği'de sonuç farklı olacak, 2--3 yıl içerisinde eserimiz bütün ihtişamıyla ortaya çıkacaktır" dedi.

'EN GEÇ 2023'TE TAMAMLANACAK'

Bu tür eserlerin restorasyonunun hassasiyet gerektirdiğini ifade eden Vali Ayhan, "Arzu edilen takvimde bazen gecikme olabiliyor. Bazen bir malzeme alıyorsun dayanıklılık testi yapıyorsun, belki 'buna gerek yok, muhafaza edelim, kalsın' diyorsun bazen de 'değişsin' diyorsun. Dolayısıyla böyle bir tarihi eserde hassas olmak lazım. Öngörülemeyen işler ve teknik uygulamalar çıkabiliyor. Restorasyonun çok uzayacağını düşünmüyorum, 2023 yılında çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyonunda, mevsimsel sebeplerden deforme olan yerler giderilmeye çalışılıyor. Böyle bir tarihi mekanda kopan bir parçanın yerine aynısını yapmak mümkün değil. Orada bir parçanın kopması ve yerine aynısını yapıp monte edilmesi çok ucube olur. Aslolan mevcut yapıyı muhafaza etmektir. Bir de binanın mukavemeti artırılıyor. Çatıdaki tüm yük kaldırıldı. Arkada galeriler oluşturulmuştu, onların hepsi temizlendi ve açıldı. Çok iyi uzmanlarla çalışıyoruz. Bu çalışmayı en dikkatli, en düzenli ve en iyi işlerden biri olarak değerlendiriyorum. Divriği, geleceğin en gözde en muhteşem ilçelerinden birisi olacak" diye konuştu.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın çevre projesi ile ilçe meydanına entegre edileceğini aktaran Vali Ayhan, "Cami, kale ile de bütünleştirilecek. Doğal bir yürüyüş alanı ve şehirle bütünleşmiş bir yapı olacak. Allah'ın izniyle 800 yıldan bu zamana kadar gelen eser, daha nice 800 yıllar ayakta kalacak" dedi.



Kaynak: DHA

- Sivas