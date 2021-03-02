Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
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Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır

02.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:27
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de, 22 yıldır sürdürülen restorasyon çalışması tamamlandı.

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de, 22 yıldır sürdürülen restorasyon çalışması tamamlandı. Gök Medrese Vakıf Müzesi olarak hizmet verecek olan tarihi binanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması planlanıyor.

İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 748 yıllık Gök Medrese'de, restorasyon çalışmaları sona erdi. İlk olarak 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları ile restorasyonun ilk adımını attığı ardından 2006'da tekrar restorasyonuna başlanılan tarihi Gök Medrese'de çalışmalar tamamlandı. Açılışa hazır hale getirilen ve çevre düzenleme ile peyzaj çalışmaları da biten ve Vakıf Müzesi olarak hizmet verecek olan Gök Medrese'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programla açılması hedefleniyor. Yeni yüzüyle beğeni toplayan Gök Medrese, dron ile havadan da görüntülendi. 

'BİZ TAMAMLADIK, ANKARA'YA BİLDİRECEĞİZ'

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Gök Medrese yıllara sari olarak bütün dedelerimizin beklediği bir bina oldu. Hamdolsun restorasyonu tamamlandı. Devlet büyüklerimizin açılışını yapması noktasındaki talimatını bekleyeceğiz. Biz tamamladık diye önümüzdeki hafta Ankara'ya bildireceğiz. Ankara'da Genel Müdürlüğümüzün yapacağı program dahilinde Gök Medrese'nin açılışını ümit ediyorum. Şunu da özellikle müjde olarak söylemek istiyorum. Sadece Gök Medrese değil, yeni yaptığımız Bölge Müdürlüğü binamızın açılışı, Osman Paşa Cami'sinin açılışı ve Vakıflar İş Hanımızın temel atma töreni birlikte yapılabilir diye ümit ediyorum. Gök Medrese'de ziyaretçiler için 3 boyutlu gözlük temin edilecek. Gözlüklerimiz ABD'den bu hafta içerisinde gelmiş olacak. Onların yazılımları da devam ediyor. Bu da tamamlandıktan sonra Gök Medresemizi müze konseptinde açılışını yapmayı ümit ediyoruz" dedi. 


- Sivas
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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