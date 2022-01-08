Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın - Haberler
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Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... FATİH, Sirkeci'de bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın kullandığı ve uzun süredir restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın çıktı.

FATİH, Sirkeci'de bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın kullandığı ve uzun süredir restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın çıktı. Tarihi binanın dış cephesindeki restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın ek bina olarak kullandığı tarihi Liman Han'da saat 12.30 sıralarında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında alev alan dış cepheye önce işçiler müdahale etti. Alevler kısa sürede dış cepheye yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, binaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın dış cephesindeki yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

Son dakika haberi... Restorasyonu süren tarihi Liman Han'da yangın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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