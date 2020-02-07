Restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi mayısta hizmete açılacak

07.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:16

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Trabzon'da restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin, planlandığı gibi mayısın sonuna doğru ibadete açılacağını belirtti.

Rize'deki programlarının ardından kara yoluyla Trabzon'a gelen Demircan, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide devam eden çalışmaları yerinde görmek istediğini söyledi.

Çalışmaların güzel gittiğini vurgulayan Demircan, caminin, planlandığı gibi mayısın sonuna doğru ibadete açılacağını ifade etti.

Demircan, "Titiz bir çalışma var. İnşallah tarihimizden, kültürümüzden, geçmişimizden bugüne taşıdığımız tarihi mirasımızı geleceğimize taşımış, korumuş olacağız. İnşallah mayıs ayında hep birlikte, Trabzonlularla, cami olarak ibadete açıldığı gün de burada açılışımızı gerçekleştirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Restorasyonun detayları hakkında bilgi veren Demircan, şunları kaydetti:

"Bütün bu restorasyonlar yapılırken çevresi, içeriği de statik açıdan değerlendiriliyor. Bir emek verildiğinde, bu mekanlarımızda daha uzunca bir süre restorasyona ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde esaslı bir çalışma yapılsın diye bakılıyor. Bütün Türkiye'deki tarihi mekanların çalışması bu çerçevede gerçekleştirilir. Bu anlamda bir yapıda ihtiyaç duyacağı ne varsa bu analizler yapılıyor ve ihtiyaç olunan her şey de gerçekleştiriliyor. Burada kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim."

Kaynak: AA