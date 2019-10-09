Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor

09.10.2019 10:47

Trabzon'un Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nın 4 yıl süren restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı. Restorasyonu biten Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor.



Trabzon'un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edilen Kızlar Manastırı'nda restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl önce bitmesine rağmen ziyarete açılamadı. 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaların başladığı manastırda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu. Tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır ziyarete açılacağını günü bekliyor.



Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait, restorasyonu bitene kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Kızlar Manastırı'nın belediyeyi devrinin yapılamadığı için ziyarete açılamadığı öğrenildi.



Kızlar Manastırı



Boztepe mahallesinde şehre hakim bir yamaçta bir bulunan manastır Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edildi. Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nın portreleri yer alıyor. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA