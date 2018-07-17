Restorasyonu Başlayan Surlar Havadan Görüntülendi

Topkapı Sarayı'ın etrafında bulunan metruk surlar restore ediliyor. 4 kilometre uzunluğundaki surlarda devam eden yenileme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı kısımlara iskeleler kurulduğu görüldü. Topkapı Sarayı'nın deniz tarafında bulunan metruk surlarda restorasyona başlandı. 650 gün sürecek restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 milyon lira ayrıldı. Kasım 2019'da tamamlanması beklenen restorasyon kapsamında Tarihi İncili Köşk de yer alıyor. İstanbul 4 Numaralı Koruma ve Bölge Kurulu'nun projeyi onaylanmasının ardından 4 kilometre uzunluğundaki surlar için çalışmalara başlandı. Madde bağımlılarının ve evsizlerin mekan edindiği surlarda restorasyon sonrası güvenlik sorunları da ortadan kalkmış olacak. Öte yandan Sur-u Sultani olarak nitelendirilen surlarda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde surlarda bazı yerlere iskeleler kurulduğu görüldü.

(İHA)