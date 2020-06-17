Restorasyonu 4 yıl süren Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor
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Restorasyonu 4 yıl süren Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor

Restorasyonu 4 yıl süren Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor Korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen manastırını önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı Kızlar Manastırı Trabzon'a hakim bir...

17.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:43

Restorasyonu 4 yıl süren Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor

Korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen manastırını önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor

Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı Kızlar Manastırı Trabzon'a hakim bir tepede yer alıyor

TRABZON - Trabzon'a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı'nın 4 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Korona virüs salgını süreci nedeniyle açılışı ertelenen manastırın önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor.

Trabzon'un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı restorasyonu tamamlandı. 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaların başladığı manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle açılamadı. Sarp kayalar üzerine oturtulan ve çevre duvarlarıyla sınırlanan kompleks, rahibeler manastırı olarak bilinmekte olup zamanla Kızlar Manastırı adını alırken, turizm sezonuna hazırlanan manastırın önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor.

Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nın portreleri yer alıyor. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kaya Kilisesi

Manastırda en çok dikkati çeken bölüm ise Kaya Kilisesi olarak biliniyor. Manastırın çekirdeğini oluşturan ve doğal bir mağaranın biçimlendirilmesiyle elde edildiği düşünülen Kaya Kilisesi'nin mevcut duvarı ise 19. yüzyılda yapıldı. Kilise içerisinde kayalardan sızan sulardan kaynaklanan ayazma yer alırken, kilisenin duvarları ve beşik tonozlu örtüsü, frekslerle bezeli. Duvar resimleri genellikle iki tabakadan oluşan kilisenin duvarlarında madalyanlor içinde peygamberler, azizler, melek tasvirleri ve incil konulu sahneler yer alıyor.

A ve B hücreleri

Agios Konstantinos Kilisesi, şapel, misafirhane, çan kulesi, mezar şapeli ve anıt mezarın yer aldığı Kızlar Manastırında A ve B hücreleri de bulunuyor. Manastırında kuzeybatı kesimi üzerinde yükselen A hücresinde yedi bölme bulunurken, hiçbirinde ocak bulunmayan hücrelerin bazılarının duvarlarında nişler mevcut. Hücrelerin kente bakan cephelerinde iki, avluya akan giriş duvarlarında birer pencere bulunurken, manastıdaki şapelden geçilerek ulaşılan B hücresinde ise oda izleri görülüyor. Bağımsız bir giriş olmayan hücrenin gerisinde ise hamam bölümü yer alıyor.

"Yakında açılacak"

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihinde Korona virüs pandemi süreci sonrasında başlayacak olan turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile katıldığı turizm değerlendirme toplantısında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kızlar Manastırının yakın dönemde ziyarete açılacağını belirterek, ""Korona virüs süreci olmasaydı Kızlar Manastırı'nı çoktan hizmete açmış olacaktık. Önümüzdeki haftalarda Büyükşehir Belediyesi olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle birlikte manastırımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Açılışı yaptığımızda Kızlar Manastırımız da önemli bir destinasyon merkezimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Restorasyonu 4 yıl süren Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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