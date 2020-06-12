Restorasyonla "Kitap Kahve"ye dönüştürülen tarihi bina müdavimlerine kavuştu
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Restorasyonla "Kitap Kahve"ye dönüştürülen tarihi bina müdavimlerine kavuştu

Kütahya'da yüzyıllarca tekke olarak hizmet veren ve 2 yıl önce "Kitap Kahve"ye dönüştürülen bina, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapatılmasının ardından normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yeniden okurlarını ağırlamaya başladı.

Restorasyonla
12.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:24

Kütahya'da yüzyıllarca tekke olarak hizmet veren ve 2 yıl önce "Kitap Kahve"ye dönüştürülen bina, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapatılmasının ardından normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yeniden okurlarını ağırlamaya başladı.

Balıklı Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 600 yıllık geçmişiyle kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Balıklı Tekkesi, 2018'de restore edilerek Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (KİHMED) kütüphane niteliğinde hizmete açıldı.

Daha önce çilehane olarak kullanılan 4 odasına ünlü şair ve yazarlar Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Cahit Zarifoğlu ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerinin verildiği binada, tanınmış edebiyatçıların eserleri başta olmak üzere hemen hemen tüm alanlarla ilgili 11 bin civarında kitap bulunuyor. İç kısmı ahşap oymacılığı ve süsleme yöntemiyle dekore edilen "Kitap Kahve"de, ödünç kitap uygulaması da yürütülüyor.

Dernek Başkanı Mustafa Önsay, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerinden aldıkları hibeyle bu yapıyı kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.

"Kitap Kahve"ye açılışından salgın sürecine kadar özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Önsay, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle 15 Mart'tan itibaren diğer kütüphaneler gibi biz de Kitap Kahvemizi kapatmak durumunda kaldık. Yaklaşık 3 ayın ardından yeni normal dönem başlayınca bütün tedbirlerimizi alarak Kitap Kahvemizi yeniden açtık. Bunun mutluluğu içindeyiz. Bizler bu süreçte 11.00 ila 16.00 saatlerinde hizmet vermekteyiz. Normalde 80 kişiyi aynı anda burada ağırlayabiliyorken salgın nedeniyle şimdi en fazla 40 misafirimizi ağırlayabiliyoruz."

Önsay, kitap rafları, masalar ve temas edilen bütün alanların her gün dezenfekte edildiğini vurguladı.

"Doğal ve sakin bir ortam"

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi Nurgül Karaaslan da üniversiteye hazırlanırken ders çalışmak için tercih ettiği "Kitap Kahve"nin müdavimi olduğunu anlattı.

Karaaslan, "Kitap Kahvenin tekrar açılmasıyla buraya gelip, bu doğal ve sakin ortamda ders çalışmaya, kitap okumaya başladım." dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Samet Kalay ise çok beğendiği bu ortamın yeniden faaliyete geçmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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