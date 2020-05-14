Restorasyondan geçirilen tarihi tablolar ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
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Restorasyondan geçirilen tarihi tablolar ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor

Dünyayı tehdit Covid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Restorasyondan geçirilen tarihi tablolar ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
14.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:00

Dünyayı tehdit Covid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Milli Saraylar tablo atölyesinde restorasyondan geçirilerek sergilenmek üzere seçilen 200 eser, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nin modern müzecilik donatılarına sahip yeni bölümünde sanatseverlerle buluşacak.

Dünyayı tehdit Covid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla ziyarete geçici bir süre kapalı tutulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, dönüşümlü ve esnek mesai uygulaması çerçevesinde restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Mimari restorasyonların yanı sıra şu sıralar uygulamalarıyla dikkat çeken çalışma alanlarından biri de tablo restorasyon atölyesi. Topkapı Sarayı'nın devrinden sonra depolarda muhafaza edilen tablolar, Milli Saraylar tablo atölyesinde restorasyondan geçiriliyor. İlk etapta sergilenmek üzere seçilen 200 eser, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nin modern müzecilik donatılarına sahip yeni bölümünde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, envanterine dahil ettiği Topkapı Sarayı tablolarıyla paha biçilmez bir kültür mirasının emanetçisi oldu. Topkapı Sarayı'ndan Milli Saraylar Resim Müzesi'ne 2 bin 270 eser gelmesiyle birlikte Resim Müzesi'nde 'Türkiye'nin en zengin padişah portreleri' koleksiyonu oluşturuldu. Resim Müzesi'nde pek çok eser, yeni dönemde yepyeni bir kurgu ile sergilenmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, modern müzecilik kriterlerine uygun aydınlatma, tanıtım, gösterim ve tefriş unsurları yerine getiriliyor. Müze'nin yeni bölümleriyle birlikte 2020 yılı içinde açılması planlanıyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, "Milli Saraylar'ın Topkapı Sarayı'ndan 2 bin 700 küsur tablo mevcut. Bu tablolarla ilgili resim müzesinde sergilenecek aşağı yukarı 200 tablonun restorasyonla ilgili daha doğrusu bir kısmının restorasyon bir kısmının konservasyon çalışması sergiye hazırlık çalışması sürdürülmekte. Tablolardan bazılarının bakım ve onarımı tamamlandı. Sergi alanına taşındı. Onlar çerçevelerle ilgili de bir restorasyon süreci geçirdi. Çerçeveleriyle birleştirilme işlemi sürdürülüyor şu anda. Burada bulunan tablolarda yine bir kısmında restorasyon çalışmaları gerekiyor. Onlarla ilgili bir restorasyon çalışması yapılıyor. Bir kısmının da sadece bakım, konservasyon çalışması yapılıp sergi alanına geçilecek. Devraldığımız tablolar 16-20. yy. aralığında. Farklı konseptlerde. Yerli ve yabancı farklı ressamlara ait. Portreler, manzaralar, belge niteliğinde soyağaçları. Çok farklı ve çok güzel koleksiyon bulunmakta. Milli Saraylar bünyesinde tablo restorasyon atölyesi yıldız yerleşkesi içerisinde. Fakat bu sergiye özel resim müzesinde böyle bir atölye oluşturuldu. Hem Yıldız hem de Resim Müzesi'nde atölye olarak şu anda bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Umuyoruz ki 2020 yılı içinde bir açılış yapılır. Her tablo için farklı süreç gerektiriyor. Kimilerinde bozulma çok fazla çok yoğun hasarlı olabiliyor. Kimileri ise bu kadar hasarlı olmayıp sadece genel bir bakımla ya da sadece genel bir temizlik çalışmasıyla sergiye kazandırılacak eserlerimiz var. Çünkü her eser için farklı bir süreç söz konusu" dedi.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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