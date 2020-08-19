Restorasyona vali incelemesi Restorasyona vali incelemesi Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinasının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyondaki tarihi Kız...

Restorasyona vali incelemesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinasının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinasının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı.

Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerinde sarp kayalar arasına bulunan tarihi 'Kız Köprüsü' restorasyona alınmıştı. Sosyal medyada, Mengücekler döneminde inşa edildiği düşünülen köprünün restorasyonundan paylaşılan bazı fotoğraflar çalışmaların durmasına neden oldu. Köprünün üzerinde iş makinesinin bulunduğu fotoğraflar üzerine, Sivas Valisi Salih Ayhan çalışmaları durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı.

Divriği Belediyesinin girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlanan restorasyon çalışmasının yaklaşık 3 ila 6 ay sürmesi planlanıyordu.

Kaynak: İHA