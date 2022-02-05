TRABZON (İHA) - Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda tepki çeken eğlence

Özel izinle çekilen tanıtım filmi görüntüleri tepkilere neden oldu

TRABZON - Trabzon'da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda özel izinle çekilen tanıtım filminde elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle DJ Ahmet Şenterzi ekibiyle birlikte bir tanıtım klibi çekti. Manastır içerisine ses ve müzik sistemleri kurulurken, çalınan elektronik müziğe ekibin dans ederek eşlik etmesi ile o anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada bu görüntüler tepkilere neden olurken, çalınan müziğin ses desibelinin taş düşme tehlikesi yaşayan manastır için tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Proje yetkilisi DJ Ahmet Şenterzi, Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirterek yaptıkları çalışmayı savundu.