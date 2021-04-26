Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak
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Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | Güncel

Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak Sümela Manastırı'nın gizli şapeli ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli turizme açılacak.

Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak

Sümela Manastırı'nın gizli şapeli ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek

TRABZON - Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli turizme açılacak.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisindeki Sümela Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında gizli bir geçitle ulaşılarak bulunan şapel ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek.

Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapel defineciler tarafından geçmişte tahrip edilirken, çok sayıda freskin yer aldığı şapel için proje hazırlanıyor. Sümela Manastırındaki restorasyon çalışmalarını yürüten firma tarafından hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. Bakanlığın onay vermesiyle manastırında gizli olarak bilinen şapel misafirlerin görseline sunulacak.

Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için başlatılması planlanan ahşap yol çalışması ile manastır restorasyonu tamamlandığında yeni bir ziyaret alanına kavuşmuş olacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla gizeminin gezilerek görüleceği Sümela Manastırı'nda ulaşılması tehlikeli olan şapelde hasar gören fresk ve çatı kısımları da yeniden onarılacak.

Restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenen Sümela Manastırı'nın bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan şapelleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak
Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak
Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak
Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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