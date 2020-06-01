Restoranların oturma alanları yeniden hizmet vermeye başladı
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Restoranların oturma alanları yeniden hizmet vermeye başladı

Restoranların oturma alanları yeniden hizmet vermeye başladı Korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla bir süredir oturma alanları kapalı olan restoranlar, bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:27

Restoranların oturma alanları yeniden hizmet vermeye başladı

ANKARA - Korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla bir süredir oturma alanları kapalı olan restoranlar, bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Mart'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge çerçevesinde kapatılmıştı. Sadece gel/al ve paket servis hizmeti veren işletmeler, 1 Haziran itibariyle gereken tedbirleri alarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Kafe ve restoranların oturma alanlarına yeniden müşteri kabulü müjdesini hafta içerisinde kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı, restoran, kafe, lokanta, pastane, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin alması gereken önlemleri belirleyerek yayımladı. Bu kapsamda, maskesi olmayan müşteriler işletmelere alınmazken, girişte müşterilere dezenfektan veya kolonya ikram ediliyor. İçeri girdikten sonra sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenmiş masalara oturan müşteriler, masadayken maskelerini çıkartabiliyor. Yemek arasında lavabo, kasa veya ortak kullanım alanını kullanacak müşterilerin bu alanları kullanabilmesi için yeniden maske takması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklara başlayan ve 70 gündür oturma alanlarının kapalı olduğunu ifade eden restoran işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, yıllardır işletmecilik yaptıklarını ve ilk defa böyle bir pandemi süreciyle karşılaştıklarını aktardı.

Salgın döneminde çalıştırabildiği kadar personel çalıştırdığını, zor günler geçirdiklerini ancak güzel günlerin geleceğinden emin olduklarını kaydeden Durmuşoğlu, "İnşallah ülkemiz ve bizler için bundan sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyoruz. Öyle ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temizlik imandan gelir; imanımızın el verdiği kadar müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz"

Pandemi öncesinde de temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerinin altını çizen Durmuşoğlu, "Çünkü temizlik imandan geldiği için biz imanımızın el verdiği kadar bizleri tercih eden müşterilerimize temizlik yönünden hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sosyal mesafe, maske takma ve dezenfektan uygulamaları getirdik"

İşletme içerisinde aldıkları önlemlerden bahseden Durmuşoğlu, "Bu süreçte tabi ki kurallara bağlandı. İki sandalye arasını 60 santimetre (cm), masalar arası 1.5 metre, her masada hijyen kitleri ve müşterilerin içeriye maskesiz girmemesi, müşterinin masada oturduğunda maskesini çıkarıp ortak kullanım alanlarını kullandığında maskeyi tekrardan kullanmasını zorunlu hale getiren kurallar.Bunlar için hazırlıklarımızı birkaç haftadır yapıyorduk. Genelge'nin de yayımlanmasıyla birlikte hazırlıklarımızı tam anlamıyla yerine getirmiş olduk. Bu sürecin ve belirlenen unsurların insanlar açısından daha iyi, lezzetli, temiz koşullarda içlerinin ferah olabileceğini düşünüyoruz. Bu süreci atlattığımız için bundan sonra da böyle bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum ki, tekrardan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla, dükkanların kapanıp personellerimizin işsiz kalmasıyla karşılaşmayalım" şeklinde konuştu.

"Biz bu süreçten dolayı çalıştıramadığımız personellerimize devletimizin yardım etmesinden memnunuz"

Pandemi sürecinde devlet tarafından çalışma ödenekleri sağlandığını vurgulayan Durmuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız gösterdi. Biz bu süreçten dolayı çalıştıramadığımız personellerimize devletimizin yardım etmesinden memnunuz. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini aktardı.

"Genelgenin gerekliliklerini itinayla yerine getiriyoruz"

İşletme mutfağında aldıkları önlemlere değinen Durmuşoğlu, "Mutfakta personellerimizin birbirlerine çok yaklaşmamalarını söyledik. Bunun dışında çok fazla bir tedbir almadık. Çünkü biz daha önceki hijyen ve temizlik alışkanlıklarımızla genelgeye hakim bir işletmeydik. Genelgenin gerekliliklerini her zaman itinayla yapıyorduk. Şu anda asla çalışanlarımızın eldivensiz, maskesiz ve bonesiz olmamasına dikkat ediyoruz. Unutulduğunda ise sürekli olarak uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

İşletmeler belirlenen kurallar kapsamında saat 22.00'a kadar hizmet verebilecek.

Restoranların oturma alanları yeniden hizmet vermeye başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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