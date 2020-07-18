Restoranlardaki artık yiyecekler sokak hayvanlarına gidecek
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Restoranlardaki artık yiyecekler sokak hayvanlarına gidecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Restoranlardaki artık yiyecekler sokak hayvanlarına gidecek
18.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı "Arta Kalan Gıda Toplama Projesi" kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir proje üretti. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Başkent genelinde faaliyet gösteren pastane, kafe ve restoranlardan topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok kamu kurum ve kuruluşuyla sokak hayvanları için artık gıda paylaşımının ardından şimdi de restoran ve kafelerle "Arta Kalan Gıda Toplama Projesi" sayesinde iş birliği yapacak. Restoranlar, kafeler ve pastanelerde gün boyu kalan yemekleri toplayarak kent genelinde yaşayan sokak hayvanlarına mama olarak ulaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti ücretsiz gerçekleştirecek. Başkent'teki işletmeler, "Ankara'da Artık 'Artık' Yok" sloganıyla başlatılan projeye "0312 507 22 47" numaralı telefonu arayarak destek olabilecek.

Destek veren işletmelerde sticker

Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmalarını yakından takip etiğini belirterek projeye destek verdiklerini ifade eden İşletme Müdürü Serkan Altunkaynak, Büyükşehir Belediyesi ile ortak bu proje için bir adım attık. Kafe girişimizde ve masalarımızda bilgilendirme notlarımız bulunuyor. Sticker'lar dikkat çekiyor. Çok iyi düşünülmüş bir proje ve bu proje Mansur Başkana nasip oldu" dedi.

Projenin devamı için her türlü desteği sürdüreceklerini belirten Altunkaynak, müşterileri sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturacak proje konusunda bilgilendirdiklerine dikkat çekerek, "Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor ve olumlu geri dönüş alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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