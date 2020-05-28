Restoranlarda Yeni Dönem: Dijital Menülerden Sipariş Vereceğiz Koronavirüs nedeniyle yemek siparişlerini mobilden, telefonlarımızdan veriyoruz. Mobilden sipariş yakında eski popülerliğini kaybedecek çünkü yavaş yavaş normal hayata dönüyoruz, restoran ve cafelerin tekrar açılmasına çok az kaldı.

Koronavirüs nedeniyle yemek siparişlerini mobilden, telefonlarımızdan veriyoruz. Mobilden sipariş yakında eski popülerliğini kaybedecek çünkü yavaş yavaş normal hayata dönüyoruz, restoran ve cafelerin tekrar açılmasına çok az kaldı. Peki, restoran ve cafelerde siparişi nasıl vereceğiz? Sosyal mesafenin hayati önem kazandığı bugünlerde Türk startup'ı MYNU, temassız sipariş ve ödeme hizmeti ile restoranlarda güvenli yeme-içme deneyimi sağlamasının yanı sıra bekleme süresini de azaltacak. Restoranlarda yeni dönem başlıyor!

Dijital Menüler Geliyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girildi, yeni normal hayat başladı. Bu süreçte restoran ve cafeler de yeni deneyimlerin yaşanacağı ortak mekanlarda olacak. Açılmaya hazırlanan restoran ve cafeler, hem müşteriler hem de çalışanlara güvenli yeme-içme deneyimi yaşatmak için birtakım değişiklere gidecek. Mynu ile hijyenik açıdan uygun olmayan basılı menüler dijital ortama taşınıyor. Mynu ile sağlanan online menü ile yemeklerin görsel ve içerikleri sunulacak, çalışan ve müşteri arasındaki sosyal mesafe azaltılarak daha iyi ve daha hızlı hizmet veriliyor. Menüler, müşterinin diline otomatik olarak çevriliyor. Müşteriler sipariş ve ödeme sürecini online olarak gerçekleştiriyor.

Yeme-içme sektörünün koronavirüs salgını sürecinde çok ciddi bir şekilde etkilendiğini belirten Mynu Türkiye Genel Müdürü Mehmet Onlu, restoranlara temassız siparişi getirecek Mynu hakkında "Mynu ile anlaşmalı restoranlarda bulunan karekodu telefonuna okutan kullanıcılar, menüleri online olarak görüntüleyebiliyor. Böylece yemeklerin görsellerini ve içeriklerini görerek, menüye dokunmaya gerek kalmadan inceleyip sipariş verilebiliyor. Bu sayede temas en aza indirgenmiş ve sosyal mesafe kolayca korunmuş oluyor. Mynu, kullanıcılara cep telefonundan herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan, sadece karekodu okutarak hizmeti kullanma imkanı sunduğu için kullanıcıların uygulama indirmek veya üye olmak gibi süreçlerle uğraşmasına gerek kalmıyor." açıklamasında bulundu.