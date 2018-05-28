Restoranlarda Çalan Müziğin Desibeli Müşterilerin Sipariş Tercihlerini Etkiliyor
İsveç'te yürütülen bir araştırmada, restoranlarda çalınan alçak ya da yüksek sesli müziğin sipariş tercihlerini etkilediği saptandı.
South Florida Üniversitesinden Dipayan Biswas ve ekibinin İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı müzik türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.
YÜKSEK SESTE HAMBURGER, DÜŞÜK SESTE SALATA
Araştırma, müşterilerin, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı, düşük (55 desibel) ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini ortaya koydu.
DAVRANIŞLARI ETKİLİYOR
Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.
Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı.
YORUMLAR (5)
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MESELA VATAN COMPUTER MAĞAZASINA GİTTİĞİMDE YÜKSEK SESLİ MÜZİK ÇALIYOR VE HİÇBİR ŞEY ALMADAN ÇIKIYORUM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben müslüm babayı dinliyom ne olcak şimdiCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırTRABZONLİ: tövbe et ,.bundan sonra artık müziksiz ilahileri dinlersin,,olur biter.,3 1 Yayından Kaldır
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Müzikle beraber yemek yemek,çok günahtır.yemek şükür etmeyi gerektirir,müzik kelimeleri içersinde argo kelimeler mevcuttur.Allahın gazabını celbeder belalar gelir.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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HÜDA-PAR üzerinden HDP ile ittifak yapmaya çalışan milliyetçiler sizi de gördük. Bunu nesillerimize ankatacaz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır