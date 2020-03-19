Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Bakanlığın Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlar için aldığı tedbir kararı kapsamında restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olurken, tehdit oluşturabilecek açık büfe uygulaması da personeller tarafından yapılacak.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulunun tavsiyesiyle restoranlara yönelik bazı tedbir kararları aldı. Halk sağlığının korunmasının hedeflendiği kararlar kapsamında restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenirken tehdit oluşturabilecek açık büfe uygulamasının servisi de personel tarafından yapılacak.

BAKANLIĞIN RESTORANLARDA GENEL ENFEKSİYON BULAŞMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN UYGULANMASI ÖNERİLEN TEMEL ENFEKSİYONDAN KORUNMA VE KONTROL İLKELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1: 100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır"

Alınan tedbirler kapsamında restoran çalışanlarına da hijyen kuralları ve olası enfeksiyon durumlarında ne yapmaları gerektiğine ilişkin eğitim verilecek. El temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin aktarılacağı eğitimlerde, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanılması gerektiği vurgulanacak.

OLASI DURUMLARDA NE YAPMALARI GEREKTİĞİ KONUSUNDA PERSONELE VERİLECEK EĞİTİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir. Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır".

(İHA)

Kaynak: İHA