Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi, serbest mi? 3 Mart genelgeye göre canlı müzik yapılabilir mi?

Dinamik Denetim Süreci genelgesine göre restoranlarda canlı müzik yayını olacak mı merak edildi. Peki 3 Mart Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi? Kafelerde, restoranlarda canlı müzik vb. etkinlikleri serbest mi?

Dinamik Denetim Süreci genelgesi açıklandı. Buna göre bazı yerlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki HES kodu nerelerde zorunlu olacak? Kafe, Lokanta, Pastane ve Çay bahçelerine girişte HES kodu zorunlu mu? Yeni genelgeye göre nerelerde HES kodu zorunluluğu olacak? Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, HES kodu nerelerde zorunlu? Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi? 3 Mart genelgeye göre kahvehanelerde HES kodu zorunlu mu?

RESTORANLARDA CANLI MÜZİK YAYINI YAPILABİLİR Mİ?

21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir.

LOKANTA, KAFETERYA, TATLICI, PASTANE, KIRAATHANE, ÇAY BAHÇESİ VB. GİBİ YERLERE GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

DİNAMİK DENETİM MODELİ NEDİR?

Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiyoruz.

14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yarın 260.000 personelle denetim gerçekleştireceğiz."