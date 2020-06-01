Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları çerçevesinde restoranlar ve pastaneler yeniden dükkanlarında müşteri kabul etmeye başladı.

Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı
01.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:11

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları çerçevesinde restoranlar ve pastaneler yeniden dükkanlarında müşteri kabul etmeye başladı.

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı normalleşme adımları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile restoranlar, büfeler, kafeler ve pastaneler dükkanlarında müşteri ağırlamaya başladı. Beşiktaş Çarşı'da da restoran sahipleri yeniden dükkanları açtı. Alınan kararlar çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak içeride masalarını dizen ve müşteri alan restoranlar ve pastaneler kameralara yansıdı. Her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen patron ve çalışanlar müşterilerini beklediklerini dile getirdi. Öte yandan dükkanlarda tedbirlerin alınmasına rağmen içeride müşterilerin oturmadıkları görüldü.

"Masalar arası 1 buçuk metre, sandalye arası 60 santimetre konulabilir dendi"

2 ay sonra pastanesini yeniden açan Cengiz Karatepe, "2 ay kötü geçti. Zaten 1 ay boyunca 15 gün çalıştık. Mart'ın 11'inden itibaren sıkıntılı geçti. Bugün izin verdiler. 1 Haziran'dan itibaren açın dediler. Biz de bugün açtık. 3-5 müşteri ile idare etmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınladılar. Masalar arası 1 buçuk metre, sandalye arası 60 santimetre konulabilir dendi. Biz de uymaya çalışıyoruz. Korona denilen illet bütün dünyanın başına bela oldu. İnşallah bir an önce biter. İnsanlar hala tereddütle yaklaşıyor. Müşteriler bayağı duyarlı. Dışarıda bekliyorlar. Biz de bir an önce bu işlerin rayına girmesini bekliyoruz " diye konuştu.

"İnşallah iyi bir başlangıç olur"

Masa düzenini, dezenfektan ve maskelerini ayarladıklarını söyleyen garson Abdulvahap Zengin, " Bizler için çok zor bir süreçti. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Onlar iyi yönettiler. Ülkemiz diğer ülkelere göre örnek oldu. Bu saatten sonra sosyal mesafemizi ve el hijyenimizi koruyacağız. Mekanımızı yeni açtık. İnşallah iyi bir başlangıç olur. Daha güzel günler bizi bekler inşallah. Bu süreçte sadece paket servisi yapmaya çalıştık. Şu anda masa düzenimizi ayarladık. Dezenfektanımız var. Maskemiz hazır. İnsanları bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarihi pakette geri ödeme nasıl olacak? İşte konut kredisinde alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
Tarihi pakette geri ödeme nasıl olacak? İşte konut kredisinde alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 13:11:28. #1.14#
title