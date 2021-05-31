Restoranlar saat kaça kadar açık? Restoranlar sabah kaçta açılacak?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Restoranlar saat kaça kadar açık? Restoranlar sabah kaçta açılacak? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, restoranlar saat kaça kadar açık olacak? Restoranlar sabah kaçta açılıyor? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi. Peki, Restoranlar saat kaça kadar açık? Restoranlar sabah kaçta açılacak?

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Yapılan açıklamalara göre:

"Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak."

PAKET SERVİSLER VAR MI?

"Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek."

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ GÜNCELLENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

TÜM NORMALLEŞME KARARLARI

- Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için 22 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Hafta sonu ise Cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama günleri, vaka ve vefat sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

- Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masaya servis, 24'e kadar da paket servis olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacak. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecek.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecek.

- Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

- Kamuda süreç devam edecek.