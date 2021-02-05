Restoranlar ne zaman açılacak? 2021 kafeler, restoranlar, mekanlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Kafeler açılacak mı? sorusu gündemde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından pek çok tedbir alındı. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar ise kafeler açılacak mı? 2021 kafeler ne zaman açılacak, sorularının cevapların

Pandemi sonrası merak edilen konular arasında kaptılan mekanların ne zaman açılacağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen bir soru da mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)? oluyor. Peki, kafeler açılacak mı? 2021 kafeler ne zaman açılacak?

2021 KAFELER, RESTORANLAR, MEKANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. ? 2021 kafeler, restoranlar, mekanlar ve lokantalar açılış tarihi hakkında resmi bir açıklama gelemdi.

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler,

virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.