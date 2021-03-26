Restoranlar kapanacak mı? 2021 Restoranlar tekrar kapanacak mı?

Restoranlar kapanacak mı sorusu yanıt arıyor. Ramazan'da restoranlar kapanacak mı? 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında, koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamazsa 22 ilde yeni yasakların geleceği iddia edildi. 'Kırmızı' kategoride yer alan 17 ille birlikte toplam 39 ilde kafe ve restoranlar kapalı olacak, yüz yüze eğitim yapılmayacak. Peki, Restoranlar tekrar kapanacak mı 2021? Kafe restoranlar hangi illerde açık?

Restoranlar kapanacak mı araştırmaları devam ediyor. Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak? 22 ilde kafe ve restoranlar kapanabilir, uzaktan eğitime ara verilebilir. Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi.

RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Çok yüksek riskli iller kategorisine sonradan giren 22 il, Nisan ayı başında açıklanacak olan risk haritasında tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN'DA YENİ YASAKLAR GÜNDEMDE

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Sabah Gazetesi'nde Burak Çelik imzasıyla yer alan habere göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi.

Yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YÜZDELİK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.