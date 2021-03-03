Restoranlar açıldı mı? Güncel restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar saat kaç kapanıyor?
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Restoranlar açıldı mı? Güncel restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar saat kaç kapanıyor?

03.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:13
Restoranlar açıldı mı? Güncel restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Restoranlarda corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki, restoranlar açıldı mı? Güncel restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Restoranların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren restoranlar bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre açılacak.

RESTORANLAR AÇILDI MI?

Restoranlar, kafe, lokantalar, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

Mavi listede yer alan illerde ise kafe ve restoranlar tam açılacak. Ancak tüm illerde kafe ve restoranlara yüzde 50 kapasite sınırı getirilecek. HES kodu ile giriş izni verilecek.

Kovid-19 vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş,

Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu,

Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop,

Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,

Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu

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