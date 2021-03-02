RESTORANLAR AÇILDI; AVM'LERİN YEMEK KATLARI DOLDU TAŞTI

Kontrollü normalleşme sürecinde yüksek riskli iller dışında tüm illerde kafe, restoran ve pastaneler açıldı. Oturarak müşteri kabul edilmesi kararının ilk gününde AVM'lerin yemek katı doldu taştı.

Dün yapılan kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde restoran ve kafeler çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Yasağın kalkmasının ardından yüksek riskli iller içerisinde yer alan İstanbul'da da kafe ve restoranlar açıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk gününde AVM'lerin yemek katı müşterilerle doldu taştı.

"OTURARAK YEMEK YEMEK GERÇEKTEN MUTLULUK"

Çoğunlukla AVM çalışanları ve yakında çalışanların yemek yemek için gediği görüldü. Kimi vatandaşar kontrollü normalleşmeden memnun olduğunu dile getirirken kimileri ise erken bir karar olduğunu ifade etti. Yemek yemek için AVM'ye gelen Serkan Uladağ, "Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk. Daha önce alıp ayaküstü yiyorduk. Büyük bir lüksmüş gerçekten. Farklılık her zaman mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" dedi. Kübra Kayaoğlu ise özellikle bu durumun esnaf için mutluluk verici olduğunu dile getirirken, "Geldiğimizde garipsedik zaten alıp gideceğiz diye düşündük ama oturup yiyebildik" diye konuştu.

KARARDAN MEMNUN OLMAYANLAR DA VAR

AVM çalışanlarından Nefise Berberoğlu, "Personel olduğumuz için mecburen gelip oturacağız ancak erken bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk gün olmasına rağmen AVM'ye girenlerin sayısında artış var. İnsanların 'her zaman yemek yediğimiz yerde buluşalım' diyerek randevulaştığını duydum. Bizi geriye götürecek bence" ifadelerini kullandı. Besime Kartal da "Çok zorunlu olmadığı sürece çıkmayı düşünmüyorum. Bu kararın erken olduğunu düşünüyorum. Temkinli olmaya devam edeceğim. Yeni kararın kalabalığı artıracağını ve mutasyonlu virüsü yayacağını düşünüyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı