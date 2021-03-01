Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine kararları son dakika!

1 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı kararları neler? Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.