Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine kararları son dakika!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine kararları son dakika!

01.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:41
Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine kararları son dakika!

1 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı kararları neler? Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Restoranlar açılacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine kararları son dakika! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 19:41:36. #1.16#
title