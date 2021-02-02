Restoranlar açılacak mı? Restoranlar kaça kadar açık?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalar gel-al ve paket servis şeklinde işletilmektedir. Restoranlar açılacak mı? Restoranlar kaça kadar açık?

Pandemi nedeniyle kısıtlama getirilen işletmeler Restoranlar açılacak mı? Restoranlar kaça kadar açık? gibi sorular sormaya başladı. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası neler söylendi? Detaylar haberimizde.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya "Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." şeklinde yanıt vermişti.Cumhurbaşkanı, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan Genelgeye göre; "Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek."