Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü (2)
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Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü (2)

Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

'KORTUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mete Aydoğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KORTUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mete Aydoğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mete Aydoğan'ın korkutmak için ateş ettiğini söylediği ifadesinde "Mehmet Savaş ve Soner Soysal adındaki arkadaşı gece 01.00 sıralarında mekanıma geldi. Her ikisi de 'bize bira ısmarlayacaksın oturup bira içeceğiz' dediler. Ben de, 'abi kapalıyız yarın sabah 9'da çocuğu sınava götürmek zorundayım' dedim. Tam bu sırada Soner yüzüme kafa attı. Ben kendilerini iteledim. Ön bahçeye gittim. İkisi de peşimden geldi ve yerden aldıkları parke taşlarını bana doğru attılar. Ben ön bahçe içindeki buzdolabında babamdan kalma tabancayı aldım. Tabanca doluydu. Mehmet ve Soner'e gelmeyin dedim. Korkutmak amacıyla yan taraflarına doğru ateş ettim. İkisi de saklandı ve Soner, saklandıkları dolabın arkasında bulunan lavaboların sabunluğunu bana fırlattı. Ben hedef gözetmeden tekrar korkutmak amacıyla ateş ettim. Soner, peşimden gelmeye devam etti. Ben müşterimin bulunduğu masaya doğru kaçtım. Bu sırada Soner'in kardeşi Anıl Soysal ile Aydın Karaca geldi ve Soner'i sakinleştirmeye çalıştı. Ben tabancayı aldığım yere doğru bıraktım. Anıl ile Aydın, Soner'i dışarı çıkardı. Mehmet Savaş'ı ben en son lavaboların orda bana doğru koşarken gördüm. Zannedersem Mehmet, ikinci el ateş ettiğimde vuruldu." dediği öğrenildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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