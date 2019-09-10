Restoranın bacası tutuştu
Restoranın bacası tutuştuKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, restoranın bacasında biriken yağlar tutuşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Restoranın bacası tutuştu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, restoranın bacasında biriken yağlar tutuşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacası tutuştu. Restoran çalışanları bacanın tutuştuğunu görerek itfaiyeye haber verdi. Restoranın bulunduğu 4 katlı binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşayarak dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bacada biriken yağları tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.