Restoranı paravan olarak kullanan silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı
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Restoranı paravan olarak kullanan silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı

BURSA'da, kaçak silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon düzenlendi.

Restoranı paravan olarak kullanan silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı
25.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:31

BURSA'da, kaçak silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon düzenlendi. 33 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıştıkları restoranı paravan olarak kullanıp, müşterilere silah sattıkları ortaya çıktı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışma başlatan polis, yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu biri İzmir'de olmak üzere toplam 33 adres tespit etti. Ekipler bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl ilçesinde bir restoranda çalıştıkları ve biraya gelen müşterilere ruhsatsız silah sattıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 35 adet av fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen silahlara el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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