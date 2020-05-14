Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi
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Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi
14.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:52

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetim yaptı.

Ekipler, gece 02.00 sıralarında Çankaya Mahallesi'ndeki bir restoranın faaliyetine devam ettiği bilgisini edindi.

Bunun üzerine iş yerine giden ekipler, restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiğini, TAPDK belgesinin bulunmadığını, sigara içildiğini, alkol ve yemek servisi yapıldığını belirledi.

İs¸ yeri sahibine adli is¸lem yapılarak 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca konsomatrislik yapan 3 kadına ve restoranda bulunan 11 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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