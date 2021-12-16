Restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü kamerada

RİZE (İHA) - Sultanbeyli'deki bir restoranda yemek yiyen polisleri hedef alan şüpheliler, masadan eline aldıkları çatalla polislerin peşinden gitti. Mekanın dışında polislere çatalla saldıracağı esnada şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin masadan çatal alarak polisleri takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Rize'de bir kadını telefonla dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Polis, kısa sürede adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Operasyondan bir süre sonra iki polis memuru Sultanbeyli'de yemek yemek için bir restorana girdi. Polis memurlarının girdiği lokantada iddiaya göre dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin arkadaşları da vardı. Polisleri gözüne kestiren şüpheliler, polisler masadan kalkınca ellerine çatal alarak peşine takıldı. Restorandan çıkan polislerin durumu fark etmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin masadan çatal alarak polisleri takip ettiği anlar, restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL