KONYA (İHA) - Restorandaki servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da bir restoranda yaşanan servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran çalışanı Havva Ergin iş yerinde malzeme taşıdığı esnada servis asansörü kazası yaşandı. Restoranda çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Havva Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.