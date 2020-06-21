Restorandaki kavga, sokağa taştı: 3 yaralı
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Restorandaki kavga, sokağa taştı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki grup arasında restoranda başlayıp, sokakta devam eden kavgada 3 kişi, yaralandı.

Restorandaki kavga, sokağa taştı: 3 yaralı
21.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:52

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki grup arasında restoranda başlayıp, sokakta devam eden kavgada 3 kişi, yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Papuççular Mahallesi Papuççular Caddesi'nde bulunan restoranda, saat 00.30 sıralarında, alkol alan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa çıkan iki grup, kavga etmeye başladı. Ferit K., üzerinde taşıdığı silahı çıkararak, ateş etmeye başlarken, bir kişi de bıçakla saldırdı. Kavgada F.E., O.A. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, silahla yaralanan kişi ile bıçaklanan yaralanan 2 kişiye ilk müdahalede bulunarak, ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ferit K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Ferit K.'nin daha önce 'yaralama'dan suç kaydının olduğu öğrenildi. 

Öte yandan sokaktaki kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga ve silahlı saldırı anları yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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