Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)
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Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)

Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

3 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te, Birol Kibar'ın restoranda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden F.F.B. ve Y. C. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te, Birol Kibar'ın restoranda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden F.F.B. ve Y. C. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. Zeki Şahin, M.Ş. ve B.Y. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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