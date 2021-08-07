Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te, Birol Kibar'ın restoranda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden F.F.B. ve Y. C. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı.