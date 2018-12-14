Restorandaki Bütün Müşterileri Gasp Ettiler

– Meksika'da bir restorana giren silahlı 4 soyguncu, restorandaki tüm müşterilerin üzerinde ne var ne yoksa gasp etti.

Restoranın güvenlik kamerasın tarafından kaydedilen görüntülerde, müşteriler sakince yemeklerini yerken bir anda dışardan bir kişinin garsonla beraber içeri girdiği ve ardından gelen üç kişinin müşterileri, masa masa dolaşarak, soyduğu görülüyor. İçeriye sonradan giren üç kişinin soygunu gerçekleştirdiği sırada, eli silahlı bir kişinin de gözcülük yaptığı ve gözcülük yaparken de bir garsonu darp ettiği görülüyor. Müşterileri soyan hırsızlar işleri bitince olay yerini terk ediyor.