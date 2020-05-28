RESTORANDA YANGIN ÇIKTI, ÇALIŞANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
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RESTORANDA YANGIN ÇIKTI, ÇALIŞANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

BAŞİKTAŞ'ta kapalı olan bir restoranda yangın çıktı.

RESTORANDA YANGIN ÇIKTI, ÇALIŞANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
28.05.2020 04:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 04:53

BAŞİKTAŞ'ta kapalı olan bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Restoran çalışanları ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Arnavutköy Caddesi üzerindeki ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan balık restoranında çıktı. İki katlı binanın giriş katında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptı. 

 DUMANDAN ETKİLENEN YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDIYangın nedeniyle bina içerisinde yoğun duman birikti. İtfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapılırken sağlık ekipleri, binada oturan yaşlı kadını dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırdı.  ÇALIŞANLAR, BASIN MENSUPLARINA SALDIRDIYangını haber yapmak üzere olay yerine giden basın mensupları, restoran çalışanlarının saldırısına uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen iş yeri çalışanları basın mensuplarının üzerine yürüdü. Çalışanlar, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. 

Öte yandan, yangın sonucu binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucu ortaya çıkacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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