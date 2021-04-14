İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
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İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendiİZMİR'in Konak ilçesinde restoranda iddiaya göre elektrik aksamından çıkan yangında, restoranda kaldığı öğrenilen Özgür Aydoğan (43, dumandan etkilendi, iş yerinde ise hasar meydana geldi.

Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Konak ilçesinde restoranda iddiaya göre elektrik aksamından çıkan yangında, restoranda kaldığı öğrenilen Özgür Aydoğan (43, dumandan etkilendi, iş yerinde ise hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 sokaktaki bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda çıktı. Restoranın mutfak bölümünde iddiaya göre elektrik aksamından çıkan yangın, mutfağın tamamını kısa sürede sardı. Bu sırada, sahur için fırına giden Hüseyin Yeşiriroğlu (24), yangını fark ederek polise bildirdi. İçeride bir kişinin olduğunu öğrenen Yeşiriroğlu, kapıyı tekme atarak kırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce restoranda kaldığı öğrenilen Özgür Aydoğan'ı dışarıya çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Özgür Aydoğan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatılan yangın sonucu restoranda hasar meydana geldi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Öte yandan, sahur için evden çıkan ve daha sonra eve döndüğü sırada yangını fark eden Hüseyin Yeşiriroğlu, Sahurluk bir şeyler almaya gitmiştim fırına. Döndüğümde, önce arabadan dumanların geldiğini düşündük. Dayım araçtan inip baktığında iş yerinden dumanların geldiğini fark ettik. Ben kapıyı tekme atarak kırmayı başardım. Bizim evin üstünde bulunan yönetici içeride insan olduğunu söyledi. Karakola giderek polise bilgi verdim. Daha sonra polis ve itfaiye geldi dedi.

İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
İZMİR Restoranda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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