Restoranda sosyal mesafe için cansız mankenli önlem
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Restoranda sosyal mesafe için cansız mankenli önlem

Sultanbeyli'de bir restoran işletmecisi, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken sandalyelere cansız manken oturttu.

Restoranda sosyal mesafe için cansız mankenli önlem
03.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:05

Sultanbeyli'de bir restoran işletmecisi, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken sandalyelere cansız manken oturttu. İşletmecinin bu ilginç çözümü görenleri şaşırttı.

Restoran ve kafe gibi işletmeler 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme süreci kapsamında normal mesaiye başladı. Ancak bu işletmelerin uymaları gereken bazı kurallar var. Özellikle 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına restoranlarda uyulması gerekiyor. Bu çerçevede masalar arası en az 1,5 metre bulunacak ve bir masada en fazla iki kişi oturabilecek.

Sultanbeyli'de bir restoran, sosyal mesafeye uyma zorunluluğu için, masa ve sandalyeleri kaldırmak yerine boş sandalyelere cansız manken oturttu. Böylece her masada iki cansız manken yer alıyor. Boş kalması gereken masalarda da cansız mankenler oturuyor.

"DÜKKAN DOLU GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Restoran işletmecisi, sosyal mesafeyi koruma adına boş sandalyelere cansız manken oturtmayı düşündüklerini belirterek,"Normalde masaları çıkarmamız gerekiyordu; ama bu kadar masayı nerede depolayacaktık. Böyle bir çözüm bulduk. Sanırım Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Böyle yapınca keyfimiz de yerine geldi. Dükkan dolu gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

(İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

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