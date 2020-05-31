Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü

-Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü -İşletmeler normalleşme sürecine böyle hazırlanıyor Normalleşme sürecinde restoran, kafe gibi yerler yarın açılacak.

31.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:39

-Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü

-İşletmeler normalleşme sürecine böyle hazırlanıyor

İSTANBUL - Normalleşme sürecinde restoran, kafe gibi yerler yarın açılacak. Açılış öncesi işletmelerde hazırlıklar sürüyor.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde restoran ve kafelerin faaliyetlerine sınırlama getirilmiş, bu işletmelerde masa ve sandalyeler kaldırılarak müşterilere yalnızca paket servis şeklinde hizmet verilmeye başlanmıştı. Alınan tedbirlerin sonuç vermesi, vaka ve vefat sayılarının azalmaya başlaması sonrası yayınlanan son genelge normalleşme süreci kapsamında, gerekli tedbirlerin alınması halinde yarın tekrar hizmet vermeye başlayabileceği duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından, 1 Haziran'da faaliyete geçecek birçok restoran kepenk açmak ve müşterilere restoran içerisinde hizmet verebilmek için çalışmalara başladı.

Restoranlar girişinde maske, dezenfektan ve ateş ölçer önlemi

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan tedbir listesinde, restoranların gelen müşterilerin maskesi yoksa kendilerine maske temin etmeleri, ellerini dezenfekte etmeleri için üniteler oluşturmaları ve müşterilerin her birinin ateşlerini ölçmeleri gerektiği duyuruldu. Restoranlar da bu kurallara uymak ve hizmet vermeye hazır olmak için çalışmalara başladı.

Metre ile sosyal mesafeyi ölçtüler

Yayınlanan genelgede restoranlarda bulunan masaların arasında en az 1 buçuk metre bulunması ve oturma düzenlerinin sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulması gerektiğinin duyurulmuştu. Duyurunun ardından 1 Haziran'da açılacak olan bir restoranın çalışanlarının bu kurala uymak için metre ile sosyal mesafe ölçümü yaptığı görüldü.

"Tüm önlemleri aldıktan sonra müşterileri masalara yönlendiriyoruz"

1 Haziran'da müşterilere hizmet verecek bir restoranın işletme müdürü Erol Yeşilova, "Restoranımıza gelen müşterilerimizin maskesi yoksa girişte bu maskeleri kendilerine veriyoruz. Ardından ateş ölçer ile ateşlerin ölçüyoruz ve 38 derecenin üzerinde çıkarsa gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Daha sonra dezenfeksiyon ünitesinde ellerini dezenfekte etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerde sonra müşterilerimizi masalara yönlendiriyoruz. Tuzluk, kürdanlık vs. kapalı şekildedir. Masa örtülerimiz bir kereye mahsus olarak kullanılmaktadır. Çatal ve bıçağı kapalı şekilde veriyoruz. Restoranımızı 4 kişilik masalara 2, 6 kişilik masalara ise 3 kişi oturabilecek şekilde düzenledik. Masalar arasında 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde boşluklar bıraktık" dedi.

Öte yandan yarın müşterilere hizmet vermeye başlayacak restoranların dezenfekte ve sosyal mesafe çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler Haber
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde 'Ruhunun bir parçasını' 10 milyon dolara satacak
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Ali Babacan Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akbağ Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Diyarbakır
Şu an buradasınız: Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:58:16. #1.15#
title