Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü
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Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü

Korona virüste normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da açılacak olan restoran, kafe ve kahvehaneler son hazırlıklarını yapıyor.

Restoranda metre ile sosyal mesafe ölçümü
31.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:25

Korona virüste normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da açılacak olan restoran, kafe ve kahvehaneler son hazırlıklarını yapıyor. Açılış öncesi bir restoranın çalışanları, metre ile masalar arasında sosyal mesafe ölçümü yaptı.

Yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde restoran ve kafelerin faaliyetlerine sınırlama getirilmiş, bu işletmelerde masa ve sandalyeler kaldırılarak müşterilere yalnızca paket servis şeklinde hizmet verilmeye başlanmıştı. Alınan tedbirlerin sonuç vermesi, vaka ve vefat sayılarının azalmaya başlaması sonrası yayınlanan son genelge ile gerekli tedbirlerin alınması halinde restoran, kafe gibi işletmelerin yarın tekrar hizmet vermeye başlayabileceği duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından 1 Haziran'da faaliyete geçecek birçok restoran, kepenk açmak için çalışmalara başladı.

RESTORAN GİRİŞİNDE MASKE, DEZENFEKTAN VE ATEŞ ÖLÇER ÖNLEMİ

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan tedbir listesinde restoranların gelen müşterilerin maskesi yoksa kendilerine maske temin etmeleri, ellerini dezenfekte etmeleri için üniteler oluşturmaları ve müşterilerin her birinin ateşlerini ölçmeleri gerektiği duyuruldu. Restoranlar da bu kurallara uymak ve hizmet vermeye hazır olmak için çalışmalara başladı. Yayınlanan genelgede restoranlarda bulunan masaların arasında en az 1 buçuk metre bulunması ve oturma düzenlerinin sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulması gerektiği de duyurulmuştu. 1 Haziran'da açılacak olan bir restoranın çalışanlarının bu kurala uymak için metre ile sosyal mesafe ölçümü yaptığı görüldü.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIKTAN SONRA MÜŞTERİLERİ MASALARA YÖNLENDİRİYORUZ"

Bir restoranın işletme müdürü Erol Yeşilova, "Restoranımıza gelen müşterilerimizin maskesi yoksa girişte bu maskeleri kendilerine veriyoruz. Ardından ateş ölçer ile ateşlerini ölçüyoruz ve 38 derecenin üzerinde çıkarsa gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Daha sonra dezenfeksiyon ünitesinde ellerini dezenfekte etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerden sonra müşterilerimizi masalara yönlendiriyoruz. Tuzluk, kürdanlık vs. kapalı şekildedir. Masa örtülerimiz bir kereye mahsus olarak kullanılmaktadır. Çatal ve bıçağı kapalı şekilde veriyoruz. Restoranımızı 4 kişilik masalara 2, 6 kişilik masalara ise 3 kişi oturabilecek şekilde düzenledik. Masalar arasında 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde boşluklar bıraktık" dedi.

Öte yandan yarın müşterilere hizmet vermeye başlayacak restoranların dezenfekte ve sosyal mesafe çalışmalarının devam ettiği görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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