Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
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Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

07.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:27

- Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler Kapalı restoranda mahsur kalan kedi kurtarılamadı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da bir dükkanda mahsur kalan kedinin imdadına gönüllü gençler yetişti.

- Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

Kapalı restoranda mahsur kalan kedi kurtarılamadı

MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da bir dükkanda mahsur kalan kedinin imdadına gönüllü gençler yetişti. Kediyi dükkan içerisinde fark eden gençler güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu dükkan sahibine ulaşamayan yetkililer kapı altından kediye mama vererek karnını doyurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllü olarak sokak hayvanlarına mama dağıtan 28 yaşında Ahmet Kıyak ve 17 yaşında ki Seymen Yelgedik Kale caddesinde sokak hayvanlarına mama bırakırken bir restoranın içerisinde mahsur kalmış bir kedi olduğunu fark etti. Kediye kapı altındaki boşluktan mama ve su veren Kıyak, daha sonra durumu Bodrum Belediyesine haber verdi. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri kedinin mahsur kaldığı dükkana gelerek dükkan sahibine ulaşmaya çalıştı. Restoranın sahibine ekipler bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan 2 genç kediye mama, süt ve su bıraktı.

"Kedinin ağladığını duyduk"

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktıklarını ifade eden Ahmet Kıyak "Bodrum barlar sokağından bulunan sokak hayvanlarını beslemek için yol kenarlarına mama bırakıyorduk. Bir restoranın içerisinde kedi sesi duyduk ve içeriye baktığımızda kedinin camı tırmalayıp ağladığını gördük. İçerde unutulmuştu. Biz de önce yetkili yerlere haber verdik. Yanımıza zabıta ekipleri geldi, kedinin mahsur kaldığı restoran sahibine ulaşmaya çalıştı. Defalarca telefonla aradık ama bir türlü ulaşamadık. Kediye restoranın kapısının altından mama bıraktık. Yarına kadar yetecek mamayı koyduktan sonra başka kedileri beslemek için oradan ayrıldık" dedi.

Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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