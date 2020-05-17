Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem
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Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem

Kadıköy'de faaliyet gösteren bir restoran, korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem
17.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:12

Kadıköy'de faaliyet gösteren bir restoran, korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı. Masalara şeffaf separatör ve sosyal mesafe paravanı alındı.

Kadıköy 'da faaliyet gösteren bir restoran, korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı. Restorandan içeri girmek isteyen müşterilerin korona virüse karşı ateş ölçerlerle ateşleri ölçülüyor. Müşteriler maske, eldiven takılarak restorana alınıyor. Virüse karşı alınan önlemler, siparişini bekleyen müşterilerden büyük beğeni aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korana virüs nedeniyle restoranlarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Kadıköy'de korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran bir iş yerindeki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet veriyor. Restorana gelen müşterilere maske, eldiven takılarak siparişlerini veriyor. Görevliler tarafından masalar sandalyeler özel dezenfekte bezleri ile sürekli temizlenecek. Sosyal mesafe korunarak masalara 2'şer kişi oturacak ve masa şeffaf seperatör( Şeffaf mesafe ayracı) ile bölünerek temas ortadan kaldırılacak. Ayrıca tek kullanımlık jelatinli tabaklar, kaşıklar, tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller tek kullanımlık olarak müşteriye özel sunulacak.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ ÖNLEMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Restoranlarda yemek yeme yasağının bitmesine yakın zaman kala korona virüsüne karşı tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden bir restoran sahibi, "Restorana gelen müşterilerimizin öncelikle ateş ölçeklerle ateşini ölçüyoruz. Dezenfekten ürünlerini kullanarak tüm hijyenik önlemleri alıyoruz. İlerleyen süreçte restoranlarda müşterilerin yemek yemeleri ve vakit geçirmelerini serbest olacağını düşünerek tüm hazırlıklarımızı ve önlemlerimizi aldık. Salonda bulunan masalarının aralarını açarak sosyal mesafeyi korumayı amaçladık bunun yanı sıra masalara 2'şer sandalye koyarak diğer sandalyelere uyarılar astık. Masaların üstüne sosyal mesafe ayracı( seperatörler) yerleştirerek teması önledik. Masalara arasına sosyal mesafe paravanını koyarak masalar arası mesafeyi korumayı amaçladık. Bunların yanı sıra iş yerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz masalarımız müşterilere özel temizlenerek siliniyor ve tüm yemek takımını kişiye özel yaptık. Her müşterinin servis tabağı, tuzluğu, çatalı, bardağı jelatinli ve masalarında olmasını hedefledik. Paket servis almaya gelen müşterilerimiz çalışmalarımızı beğeniyorlar ve engelin kalkmasının ardından restoranımızda önlemlerin alındığı masalarımızda yemek yemek için gün sayıyorlar" diye konuştu.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem

Kaynak: İHA

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